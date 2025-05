Arturo Vidal expone su faceta más pesimista tras la goleada sufrida por Colo Colo ante Fortaleza

Un tremendo cachetazo fue el que sufrió Colo Colo este martes en la cancha de Fortaleza, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025, una derrota de 4-0 en contra que dejó a los albos en un escenario bastante complejo en sus intenciones de avanzar en el torneo, algo que así entendieron dntro del plantel una vez sonó el pitazo final.

Al término del encuentro se notó que el plantel de Colo Colo quedó bastante afectado por la goleada sufrida en el Arena Castelao, tanto por el pobre rendimiento que se exhibió en cancha como por las complicaciones con las que quedan dentro de su grupo en el torneo.

Por ello, es que quien sacó la voz tras la derrota ante Fortaleza fue Arturo Vidal, quien lamentó lo sufrido y expuso quizás la que ha sido su faceta más pesimista luego de un resultado adverso para el Cacique.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Se le acaba la fe a Vidal sobre las chances de Colo Colo en Libertadores?

Luego del partido en el Arena Castelao, un apesadumbrado Arturo Vidal atendió a la prensa y machacó la pobre presentación que tuvo Colo Colo ante Fortaleza.

En zona mixta, Vidal mencionó que: "Estamos tristes, dolidos. Sabemos que hicimos un muy mal partido y a este nivel no se pueden regalar casi 4 goles. Teníamos mucha ilusión, veníamos con muchas ganas de revertir esto y fue un partido malísimo para nosotros".

"Se nos complicó muchísimo en esta Libertadores, ya no depende de nosotros así que se complica. Yo tengo fe cuando la responsabilidad es de nosotros y ya no la tenemos. Pero, en el fútbol todo se da y solo debemos trabajar. Esto se revierte jugando y ganando. Es duro, hoy será una noche muy larga y será difícil asimilar lo que pasó hoy día. Sabemos lo que veníamos trabajando y esto duele mucho", remató el King, dejando en claro que ha perdido el optimismo que lo caracteriza sobre las chances que le van quedando a Colo Colo para no despedirse prematuramente de esta Copa Libertadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colo-Colo (@colocolooficial)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha en Copa Libertadores el próximo 14 de mayo, en la quinta fecha del Grupo E.

El Cacique deberá visitar a Racing en El Cilindro, donde solo le sirve un triunfo para no despedirse del certamen continental, e incluso manejar al menos la posibilidad de asegurar puntos para quedarse el premio de consuelo de ir a jugar la fase eliminatoria en la Copa Sudamericana 2025.