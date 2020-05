Martín Palermo: Estoy abierto a escuchar ofertas de Chile

Con un buen recuerdo de Chile quedó Martín Palermo, quien tras su paso por Unión Española dijo estar abierto a escuchar ofertas para volver a algún club nacional.

"El fútbol chileno me ayudó a crecer mucho como entrenador. Pasé ahí dos años y medio que fueron muy importantes en mi carrera, aunque no pudimos conseguir títulos. Después me fui a México, pero nunca dejé de mirar lo que pasaba en la liga de Chile", dijo el ex delantero en diálogo con La Tercera.

Eso sí, el ex jugador de Boca Juniors aseguró que antes de llegar al cuadro hispano no lo pasó bien.

"Tuve que hacer un cambio en mí porque medía constantemente al entrenador con el jugador. Y eso no me permitía disfrutar la función de técnico. La estaba sufriendo. Es un tema que traté con una psicóloga cuando me fui de Arsenal y estuve unos meses sin dirigir. En Chile empecé a disfrutar la profesión de técnico. Fue justamente cuando dirigí a Unión Española. Haber salido del ruido de Argentina me sirvió mucho", explicó.

Justamente cuando estaba en Santa Laura, Palermo fue contactado por Colo Colo.

"Se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas. Quizás mi nombre en Colo Colo suena por lo que hice en Unión Española. Pero ahora nadie me llamó", contó.

"Estoy abierto a escuchar. Después de irme de Unión Española, el primer club que se interesó en mí fue Everton, que es del grupo Pachuca. La historia fue así: yo me reuní con Pedro Cedillo, el presidente de Everton. Al final, ahí no se dio, pero él fue quien me contactó enseguida con Jesús Martínez, que es el presidente del Pachuca y justo buscaba un perfil de entrenador como el mío", complementó.

Sobre el fútbol chileno, Palermo dijo que "hay propuestas ofensivas. Salen partidos atractivos, dinámicos, con muchos goles. Casi que no hay equipos que planteen partidos cerrados. Es una liga muy pareja. Haber dirigido en Chile me sirvió para facilitar mi adaptación al fútbol mexicano. Igual no hay que confundirse: la importancia del resultado es muy grande. Si no se gana también hay presiones y los entrenadores terminan saliendo. Pero hay una diferencia: Chile respeta un poco más a los técnicos que Argentina. Más respaldo".