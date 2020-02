Moreno tras incidentes en Coquimbo: Es un acto de delincuentes, la fecha se jugará igual

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, habló tras el Consejo de Presidentes de este viernes y lamentó la suspensión del encuentro entre Audax Italiano y Coquimbo Unido, por la invasión de un grupo de barristas a los que calificó de delincuentes. Además, avisó que la fecha se desarrollará con normalidad.

"Es un acto de delincuentes que están, claramente, usando la figura del fútbol con otros fines que no tienen nada que ver con los valores que transmite este deporte. Acá hay claramente una intención de usar este deporte para temas que no tienen nada que ver con actos propios de la movilización social", aseguró Moreno.

"Lamentablemente no pudimos continuar con el partido. Intentamos programar para mañana a las 12:00 horas, pero Coquimbo juega copa internacional el martes. Por eso, el partido queda diferido para otra fecha", apuntó sobre la fecha en que se reanudará el compromiso.

Sobre el riesgo de suspender el resto de los partidos, fue claro: "La fecha se juega exactamente igual. Tenemos toda la disposición y el compromiso de nuestras autoridades para continuar con la normalidad requerida".

Moreno también se adelantó a los llamados a protestas para este sábado a las afueras del Estadio Nacional para impedir que se juegue el duelo entre Universidad de Chile y Curicó Unido por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

"Uno no puede tener miedo a la cantidad de aforo que tenga un partido. Hoy en Coquimbo vimos que fallaron en seguridad. Un hecho importante a destacar es que los hinchas de verdad protestaron contra los que entraron. Junto con los clubes seguimos trabajando. No se pueden generalizar situaciones puntuales en algunos estadios. No nos podemos permitir el no jugar más. El fútbol no tiene ninguna responsabilidad", expresó.