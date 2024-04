Nicolás Castillo: Queremos pelear el título

Nicolás Castillo le dio el triunfo a la Universidad Católica sobre Iquique en el minuto 90 con un gol de tiro libre, decretando el 3-2 con que los dirigidos por Tiago Nunez regresan a la capital con los tres puntos.

El goleador señaló que esta anotación no es algo fortuito ya que "anotar el gol no es casualidad, nos quedamos siempre practicando, y se me está dando a mí, pero feliz por el equipo porque nos ponemos arriba y queremos pelear el título, que es donde Católica se merece estar”.

El delantero agregó que fue relevante para la confianza del equipo alcanzar esta victoria.

“Rescatar un triunfo y jugar ante un rival así, demuestra que estamos logrando algo que veníamos buscando hacía rato”.

Y sobre el clásico frente Colo Colo de la próxima semana, Nicolás Castillo reseñó que “habrá que prepararlo tal cual como lo hicimos frente a Iquique, pero dejen disfrutar de este triunfo primero”… Y lo merece con su gol en el final, que le dio el triunfo a la UC con un jugador menos.