U. Católica sigue en racha tras vencer sobre la hora a Iquique

Universidad Católica entró en racha de triunfos y su técnico Tiago Nunes sigue invicto luego de que el cuadro estudiantil venciera por 3-2 como visitantes a Iquique, sobre la hora y con un hombre menos, en un partido difícil en la antesala del clásico con Colo-Colo

Desde el comienzo los "dragones” salieron a presionar a la UC, que se vio asfixiada y sin salida durante los 10 primeros minutos, pero poco a poco los dirigidos de Tiago Nunes empezaron a equiparar el mediocampo.

A los 15', en una acción de gran visión de campo, César Pinares puso un centro en profundidad que Gonzalo Tapia conectó y le cambió el poste a Daniel Castillo para decretar el 1-0 para el equipo de la “franja”.

Iquique presionó por todos lados, y además imprimió velocidad en ataque. La paridad parecía cosa de minutos y ésta llegó a los 32’. Un centro de César González lo capturó Steffan Pino, amortiguó y reventó la portería de Thomas Gillier para decretar el 1-1.

Los "dragones” dentro del vértigo que le ponían en la parte ofensiva se descuidaban al fondo. Y para un delantero como Fernando Zampedri eso es una oportunidad que no se puede desaprovechar y a los 38’ eludió a un rival en el área y derrotó a Castillo para el 2-1 en favor de la UC, en un gol histórico para su palmarés.

La presión de Iquique en el segundo tiempo no cesó. A los 54’ Joaquín Moya en una acción individual logró rematar en el área pero Gillier atajó. Una de las tantas ocasione de los “dragones” que no encontraban las redes. La UC estaba bien posicionada, por lo mismo una acción individual era la que podría romper esa resistencia. Y ésta llegó a los 60’ con una gran jugada de Edson Puch, que amagó, eludió a su rival y le cambió el poste a Gillier para decretar el 2-2 a los 60’.

El partido le brindó una oportunidad a Iquique a los 69’ cuando, VAR de por medio, fue expulsado Eugenio Mena, que dejó a la UC con 10 jugadores. Pero no supieron sacarle partido, ya que la Católica se armó bien, e incluso se las ingenió para no dejar de atacar. Así fue como consiguió un tiro libre en el minuto 90’. La pelota la tomó Nicolás Castillo, remato fuerte, y el arquero de los “dragones” no reaccionó bien al bote del balón, se le escabulló, y los “cruzados” lograron el gol que les valió la victoria.

Con este resultado la UC consigue dos triunfos en línea, lo que no conseguía desde marzo del año pasado. De momento se pone cuarta en las clasificaciones con 12 puntos, todo en la víspera del clásico frente a Colo-Colo, que se disputará el sábado20 de abril a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el estadio Santa Laura.