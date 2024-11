PAREN TODO: La U apeló y quiere detener la última fecha para evitar las celebraciones de Colo Colo

El fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que dio el triunfo por 4-2 a Colo Colo, en la denuncia de la U por supuesto desacato de Jorge Almirón rente a Huachipato, donde se encontraba suspendido, no se detiene, y esta jornada de viernes apelaron a la Segunda Sala, pidiendo medidas extremas.

Los Azules no se resignan que el Cacique no haya sido sancionado con la resta de tres puntos que establece el reglamento por inflingirlo, lo que les permitiría quedar nuevamente en el primer lugar y evitar el título de los Albos.

La U quiere detener la última fecha

Según lo manifestado por el diario La Tercera, en su apelación los universitarios piden una orden de no innovar, lo que llevaría, en caso de prosperar, a que los partidos de ambos equipos, frente a Copiapó por el lado de los Albos, y ante Everton por los Azules, no se desarrollen este fin de semana, como la medida principal que anhelan.

También tiene solicitudes alternativas si no prospera la postergación, la que dice relación que a Colo Colo, en el caso que sea campeón no se le entregue la copa, mientras esta apelación no esté totalmente resuelta, lo que terminaría distanciando aún más las relaciones entre los dos clubes más populares de nuestro país.

Los plazos son muy acotados, a más tardar debiera haber una respuesta este sábado, y si se diera lugar a lo solicitado por la U, el término del campeonato se dilatará, entrando a un terreno polémico del cual es difícil aventurar las consecuencias finales que tendría.