Reportaje de Ciper reveló nexos entre Felicevich y casas de apuestas que auspician el fútbol chileno

Ciper Chile, portal dedicado a la investigación periodística, reveló en un amplio reportaje publicado este martes los nexos existentes entre el agente de futbolistas Fernando Felicevich con las casas de apuestas y varios clubes del fútbol chileno.

Según la nota, 15 de los 16 equipos de Primera División tienen algún contacto con las variadas casas de apuestas que aún sin regulación se mueven en internet.

En medio de eso aparece el nombre de Felicevich, quien además de ser el agente de los más destacados jugadores de la generación dorada, tiene una empresa que hace de intermediario entre las casas de apuestas en línea y los clubes.

"Autoridades han planteado el riesgo de que en Chile se arreglen los partidos de fútbol, tal como ha pasado en Europa, debido a que en los sitios online se puede apostar por los resultados de los encuentros. La ganancia de las casas de apuestas depende de cuántos apostadores acierten a los resultados. La desregulación es total, de hecho, en Chile es ilegal apostar en esos sitios en internet. Esas empresas no pagan impuestos y las matrices económicas de esos sitios son difusas y muchas están ancladas en paraísos fiscales", explica el reportaje.

"Ninguna de las empresas investigadas para este reportaje -Coolbet, Betano y Betway-, tienen una matriz societaria en Chile. Por ello para su negocio es fundamental contar con agencias de marketing que les ayuden a negociar y cerrar los contratos con los clubes deportivos. Allí el rol de Fernando Felicevich se vuelve fundamental", añade.

Se trata de la empresa Vibra Marketing, la cual se ha encargado de acercar posiciones entre las casas de apuestas y al menos cuatro equipos: Huachipato, Curicó Unido y Palestino, que firmaron con Coolbet, y Universidad de Chile, que luce en su camiseta a Betano.

"Los representantes de esos clubes dijeron que Vibra Marketing participó en las tratativas. Según quienes han conocido la cocina de las negociaciones por este tipo de auspicios, el trato entre La Serena y Betano también estuvo mediado por la empresa de Felicevich, pero en ese club no respondieron las preguntas de CIPER", explica la publicación.

"Un dato curioso: la actual periodista de Deportes La Serena es también periodista de Vibra Marketing, según la información publicada en su LinkedIn", complementa.

Se explica que la empresa no quiso responder preguntas y el propio Felicevich evitó ahondar en el tema: "En Vibra Marketing yo soy accionista pero no estoy en la operación de la empresa. Y en segundo lugar, no es parte de mi responsabilidad en la empresa entregar información acerca de las relaciones de la misma con sus clientes", dijo.

En el reportaje se explica que Vibra Marketing SpA "fue creada por Fernando Felicevich y su socio Enrique González Ledesma en enero de 2016. El extracto de la constitución de la sociedad indica que el representante de futbolistas se quedó con el 99 por ciento de las acciones. Según una escritura pública de febrero de 2022, González perdió el poder de representación de la empresa, quedando esta facultad exclusivamente en manos de Felicevich".

"Ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), Vibra Marketing registra seis giros comerciales, entre ellos, servicios de publicidad, promoción y organización de competencias deportivas y producción de películas cinematográficas", añade.

Según la página web, la cartera de clientes de Vibra Marketing es amplia y no se limita a la industria del fútbol. Aparte de la Universidad de Chile y Huachipato, también figura la Universidad Católica, club que tampoco respondió si su contrato con la casa de apuestas online Coolbet estuvo mediado por la empresa de Felicevich.

En la nota se explica que el gerente comercial de Azul Azul, Cristián Tupper, confirmó que Vibra Marketing tuvo un rol en el acuerdo firmado con Betano, hoy por hoy el principal patrocinador que aparece en la camiseta del club de la Universidad de Chile.

"En medio de la negociación, Betano contrató a Vibra para llevar a cabo el cierre y posterior supervisión de esta. En la U nos relacionamos con muchas agencias como Vibra, que velan por la correcta implementación de los contratos, sobre todo cuando la contraparte es una empresa internacional que requiere de un operador local que supervise y vele por la ejecución del contrato", dijo a la publicación.

Otros clubes deportivos, como Curicó Unido, Palestino y Huachipato, tienen como auspiciador a la marca Coolbet, que posee licencias de juego en Estonia, Suecia y Malta, según declara en su sitio web. Esos tres equipos también confirmaron la presencia de Vibra Marketing en el proceso de contratación de la marca.

Por último, en la nota se recuerda que las casas de apuesta operan al margen de la ley, por lo cual apostar ahí es ilegal, y se explica que el marco regulatorio chileno solo autoriza que los juegos de azar sean desarrollados por los casinos establecidos, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y los hipódromos.