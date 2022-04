Carlos Casezly recordó a su fallecida esposa: Tengo una angustia enorme en mi pecho

El ex delantero de Colo Colo y de la selección chilena Carlos Caszely volvió a abordar la muerte de su esposa, María de Los Angeles Guerra, ocurrida en febrero pasado y evidenció la tristeza que lo invade al momento de recordarla.

"Este tiempo sin ella ha sido terrible, hay una angustia enorme en mi pecho", dijo el otrora goleador histórico de la Roja en entrevista con el programa "Mucho Gusto", de Mega.

"Yo escucho que ella me dice que me levante, que salga, que haga mi vida, que en la cama me voy a morir", añadió el ex futbolista.

El futbolista manifestó que aún la extraña y que pese a que su familia lo acompaña en todo momento, cree que nunca dejará de sentir pena.

"Sé que debo salir de esto, pero no sé el camino. Sé que debo volver a ser feliz, pero no sé cómo llegar ahí", expresó en una extensa entrevista.