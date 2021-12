Carlos Caszely confesó que dejó "El Discípulo del Chef" por enfermedad de su esposa

El ídolo de Colo Colo y ex futbolista Carlos Caszely confesó que se retiro del programa de televisión "El Discípulo del Chef" debido a una enfermedad de su esposa.

En conversación con Las Ultimas Noticias, Caszely contó que a su mujer le descubrieron una anemia aguda y que se tuvo que internar de urgencia, por lo que necesita de su cuidado.

"Yo no cocinaba mucho, me hubiera gustado haber seguido, pero tuve un problema familiar (...) Mi señora tuvo un cáncer el año 2018 y hace poco le volvió algo muy raro al cuerpo", expresó.

Agregó que "cuando la internaron de nuevo, decidí que mi lugar es con ella. El programa me gustaba mucho, pero es mi señora, el amor de mi vida".

"A mi señora no le gustó mucho que dejara el programa. Cuando le dije que me había retirado, me dijo ¿pero cómo te retiraste? ¿y tu compromiso con la gente del canal? Yo le dije que ellos iban a entender a la larga porque ellos no sabían de mi situación hasta ahora", complementó.

Por último, dijo que "ahora estamos en la casa, ella está recuperándose, pero no puede recibir a gente porque se tiene que recuperar bien".