Carlos Caszely: Estuve de cumpleaños, pero no feliz, sin cantar

El ex delantero de Colo Colo y de la selección chilena Carlos Caszely repasó su primera celebración de cumpleaños sin su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra, y contó que pese a estar con su familia, fue un día triste.

"Fue un día demasiado especial y triste", contó el ex goleador en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Pero llegó mi familia a la hora de once, me trajeron una torta, pero no quise velas. Le pusieron cinco mensajes de 'te amamos, te queremos'. Más que un cumpleaños fue una junta de conversación, de recuerdos. Los niños saltan, corren gritan me dan besos. Fueron lágrimas y sonrisas", añadió el otrora ariete.

"Sí, todos me trajeron regalos. Mi hija Bárbara fue a un estudio de grabación, hizo seis temas y eso nos hizo llorar a todos", completó.