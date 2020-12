Carlos Caszely lanzó libro sobre su vida: Hay triunfos y fracasos

El ex delantero de Colo Colo y de la selección chilena Carlos Caszely presentará en los próximos días un libro autobiográfico que recorre los principales aspectos de la vida del otrora goleador tanto dentro como fuera de la cancha.

Titulado "Carlos Caszely: La Leyenda, el rey más allá del metro cuadrado", el libro tiene 370 páginas: "No es solo para deportistas, es para todo el público que quiera leer y habla de cómo salir de un fracaso. Mi significado es el vaso medio lleno", dijo el otrora jugador de Levante a Las Últimas Noticias.

"Mi vida tiene triunfos y fracasos. Nunca fui moneda de oro. Fui, soy y seré una persona de vida normal", añadió antes de abordar su paso por el Mundial de España 82'.

"El penal fue una circunstancia. Un goleador que no hace goles en un Mundial es un fracaso", expresó.

"Una cosa relevante es haber salido a Europa, cuando había un extranjero por equipo", complementó antes de comentar su relación con el público.

"Soy muy querido y admirado por los colocolino y respetado por otros hinchas de los demás equipos. Lo noto desde que salgo del departamento. La gente me dice hola, me lanza un bocinazo, me pide una selfie, me paga un café. Son muchas cosas", contó.