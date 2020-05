Caszely justificó Live con Kast: "Pensamos diferente, pero él no tiene armas y yo tampoco"

Carlos Caszely, histórico delantero de Colo Colo y la selección chilena, sorprendió este martes al concederle una entrevista a José Antonio Kast, candidato presidencial de extrema derecha, en el Live de Youtube. Y en la charla, el "Chino", reconocido por su cercanía a la izquierda, justificó el diálogo con el ex diputado.

"Me preguntaron cómo iba a darle una entrevista a Kast. ¿Por qué no? Pensamos diferente, pero él no tiene armas y yo tampoco. Dialoguemos para sacar esto adelante", explicó Caszely en la entrevista.

En la charla, donde repasó historias personales desde su infancia a su experiencia en el extranjero, Caszely también lamentó "el odio que separa a la gente" .

"Por qué nos tiene que separar el odio de la gente, porqué se tiene que odiar a la gente que piensa diferente a uno. Voy a cumplir 70 años y aún no lo entiendo. Cuando viene el golpe de Estado todos sabemos lo que pasó: violaciones, torturas... quizás tus viejos también lo vivieron de una forma diferente, pero no entiendo. Cuando hay tanto detenido desaparecido, por qué alguien no dice 'ya, la cagamos'", comentó.

Finalmente, rememoró las palabras de su madre, Olga Garrido, víctima de la dictadura: "No quiero que ustedes odien por lo que me pasó a mí. No quiero que se olviden de lo que me pasó, pero no odien".

"Nunca le he deseado mal a nadie. Soy un hombre con las manos limpias y puedo mirar de frente", finalizó Caszely.