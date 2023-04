Aránguiz tras su adiós en Alemania: Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica

El volante Charles Aránguiz puso punto final a su estancia en el fútbol alemán tras concretar su salida de Bayer Leverkusen a Inter de Porto Alegre, y en su adiós del cuadro "de las aspirinas" también bajó el telón a su periplo en el fútbol europeo.

"Siempre me he sentido cómodo en Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré", expresó el chileno a las redes del club.

"Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero, también me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad", agregó en su despedida de Alemania.

💬 @CharlesAranguiz: "Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen." #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/LPWvbOGual — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 2, 2023

Simon Rolfes, director general del B04, apoyó la decisión del nacional: "'Charly' ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. No le hubiera sido posible llegar a su nivel habitual en la fase final de la presente temporada. Es por eso que aceptamos su deseo de regresar a Sudamérica dos meses antes de lo planeado. Le deseamos el mayor de los éxitos".

Aránguiz con Bayer disputó 214 partidos con 18 goles y 28 asistencias luego de siete años y medio, donde disputó Liga de Campeones y llegó a ser capitán del equipo.