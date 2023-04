Charles Aránguiz anticipó su regreso a Inter de Porto Alegre

El destacado futbolista nacional Charles Aránguiz anticipó su regreso a Internacional de Porto Alegre, pese a que tenía contrato hasta junio con Bayer Leverkusen, elenco en el que se desempeñó hasta ahora.

🔙 O homem está de volta!



Charles Aránguiz antecipa a vinda e desembarca em Porto Alegre nos próximos dias. 😍🇦🇹 pic.twitter.com/YDEW9DX38l — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2023

Así lo informó el "Bicho Colorado" a través de un comunicado en sus plataformas oficiales: "Internacional y el centrocampista Charles Aránguiz dispusieron que el atleta llegara tempranamente en la temporada. Con la terminación de su contrato en Bayer Leverkusen, aterrizará en Porto Alegre la próxima semana y estará inscrito para competencias en el primer tiempo. El atleta llegará tres meses antes de lo previsto y podrá seguir el tratamiento de recuperación de una lesión en la pantorrilla antes de ser dado de alta para los partidos".

"En 2014 y 2015, Aránguiz vistió la camiseta colorada en 54 partidos, fue bicampeón de Rio Grande do Sul, anotó 10 goles y tuvo un paso destacado, siendo convocado al Mundial y traspasado a Europa en una gran transacción".

Desde entonces, ha jugado con regularidad en el Bayer Leverkusen, de Alemania, sumando 214 partidos, 18 goles y 28 asistencias. Figura frecuente en la selección de su país, ha sido internacional en más de 100 ocasiones".

En su despedida de Leverkusen, Charles expresó: "Siempre me he sentido cómodo en el Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, eso no lo olvidaré".

"Ahora quiero pasar el resto de mi carrera en Sudamérica, más cerca de mi familia. Pero también me gustaría dar las gracias a los fans de negro y rojo en particular, para mí es un adiós en la amistad", añadió.

💬 @CharlesAranguiz: "Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen." #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/LPWvbOGual — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 2, 2023

Por su parte, el director general del elenco alemán, Simon Rolfes, señaló: "Charly ha tenido un momento difícil en los últimos seis meses debido a su lesión. No le hubiera sido posible llegar a su nivel habitual en la fase final de la presente temporada. Es por eso que aceptamos su deseo de regresar a Sudamérica dos meses antes de lo planeado para construir allí sistemáticamente su nuevo club".

"Charly fue una parte importante de nuestro Werkself durante siete años y medio. Ahora le deseamos el mayor de los éxitos con su nuevo y antiguo club en Brasil", cerró.