Charles Aránguiz: Jamás me voy a negar a una nómina, pero el que decide es el entrenador

El mediocampista de Inter de Porto Alegre, Charles Aránguiz, comentó la posibilidad de volver a la selección en el inicio de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, y aseguró que siempre ser nominado es una buena noticia, aunque aclaró que será el técnico Eduardo Berizzo quien decida.

"Hoy estoy en ese camino de sumar y volver a tener mi mejor versión y no sé si eso me va a ayudar para estar en la selección. En esos momentos no sé si estoy apto para ir a la selección, pero eso lo decide el entrenador", comentó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Hay jugadores que no juegan y que van a la selección y la rompen. A otros les pasa lo contrario. Pero el que decide es el entrenador. Ahora, jamás, me voy a negar a una nómina", añadió.

Aránguiz contó que no se ha comunicado con el cuerpo técnico desde el partido con Marruecos, en octubre pasado: "Desde ahí que no he conversado con el cuerpo técnico. Después de ese partido sufrí un golpe y regresé a mi club", expresó.

"(Eso) no está mal. Cada técnico tiene su forma de trabajar y relacionarse con los jugadores. Si no me llama, no pasa nada. A mí no me molesta", completó.