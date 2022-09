Charles Aránguiz: No pierdo la esperanza de jugar en España

El mediocampista de la selección chilena y de Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, hizo analizó su presente y la opciones que maneja para su futuro, expresando que tiene el deseo y el interés de jugar en la Liga de España.

"Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en Alemania, ocho años ya. Ha sido una experiencia personal, familiar y futbolística increíble. Hemos aprendido muchas cosas. Feliz de vivir estas experiencias. Del futuro no me gusta hablar, porque prefiero vivir el día a día. Me queda un año de contrato en Leverkusen, así es que no pienso más allá de eso", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Futbolísticamente he disfrutado toda la Bundesliga, uno de los mejores torneos de Europa, en que los estadios siempre están llenos y sus hinchadas son bien exigentes. En general han sido buenas temporadas. Quizás nos ha faltado el título pero hemos estado peleando los primeros lugares. Este año no hemos tenido un buen comienzo", añadió en relación al presente de su equipo.

Sobre su futuro, Aránguiz explicó que le gustaría jugar "en España, porque es muy parecido en lo futbolístico a Brasil, donde privilegian el toque de balón. En Alemania el balón pasa poco por el jugador. Pero no pierdo la esperanza".

"Hay algunos equipos que han mostrado su interés tanto en Alemania que se comunicaron conmigo, y también de España. Eso se analizará después, con más tranquilidad, porque estoy enfocado en Leverkusen", expresó.