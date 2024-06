Marcelo Díaz sobre Charles Aránguiz: "Tiene las puertas demasiado abiertas en la U"

El encuentro en que la Universidad de Chile resultó ganadora ante Everton, fue el partido para cerrar la primera rueda del campeonato. A pesar de que se disputará la Copa Chile durante el periodo de para del torneo por la Copa América, la U ya piensa en jugadores para reforzar el equipo.

Uno de los nombres que ha rondado el Centro Deportivo Azul durante las últimas semanas, es el de Charles Aránguiz, actual jugador del Inter de Porto Alegre que es un gran deseo de los hinchas azules para verlo de nuevo con el chuncho en el pecho.

Marcelo Díaz espera por Charles Aránguiz

Marcelo Díaz nuevamente fue consultado sobre la posibilidad de que pueda llegar quien fuera su compañero en el mediocampo de la Selección Chilena y aseguró que "eso no me corresponde a mí, lo tiene que ver la gerencia y también el profe. Pero él es un ídolo de la casa y las puertas están más que abiertas para cuando quiera regresar".

El volante de la U no dejó sus declaraciones allí: "Si me corresponde a mí hacer un llamado o mandar un mensaje, lo voy a hacer sin ningún problema. Es la persona con la que mejor me he entendido dentro de la cancha y lo considero un partner".

Finalmente Chelo Díaz fue enfático en decir que "el día que quiera volver, solamente lo sabe él, pero acá en la U yo creo que las puertas están demasiado abiertas".

Los 100 partidos de Charles Aránguiz en Inter

Si bien el nombre de Aránguiz es uno de los que manejan en la dirigencia de la U, el volante tiene contrato vigente con Inter de Porto Alegre y ayer no sólo ingresó en el segundo tiempo del triunfo del equipo gaúcho, sino que también fue homenajeado.

"El crack del mediocampo, nuestro número 20 completó 100 partidos por Inter en esta semana de vuelta a la cancha. Hasta ahora son 11 goles marcados y dos títulos conquistados a lo largo de dos periodos en el Club del Pueblo", escribió el conjunto brasileño en sus redes sociales.

El equipo de Coudet suma 10 puntos en lo que va del Brasileirao, que cabe mencionar, volvió este fin de semana tras la suspensión por la tragedia de las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul.