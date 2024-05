El tenso cruce de Juan Cristóbal Guarello a Jorge Valdivia que hizo arder las redes sociales

Este miércoles 8 de mayo estalló la réplica de Juan Cristóbal Guarello, quien se enfrascó en un round de dimes y diretes con el exfutbolista Jorge Valdivia.

La razón radica en el respaldo del 'Mago' a su excompañero en la selección chilena, Arturo Vidal. A esto, el periodista deportivo respondió en el programa que participa en Radio Agricultura.

"Yo entiendo que Valdivia empezó a leer a los 40 años y por ahí no entiende bien el significado de las palabras", fue parte de lo que dijo al aire, agregando que "Valdivia dijo que yo dije que Vidal estaba retirado y que Vidal estaba acabado. ¿Ya? Que encuentre, que demuestre, porque después Esnaola le dijo ¿Dónde está eso? y como es Valdivia, le dice búscalo tú. Él tira un dato malo y exige que otro lo verifique", declaró el comunicador.

"O sea, si tú tiras un dato malo, verifícalo tú, hazte responsable del dato. Que demuestre Valdivia, dónde he dicho yo que Vidal está acabado y está retirado. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Porque yo tengo una web donde hablo harto rato", manifestó en el mismo tono.

Juan Cristóbal Guarello le responde a Jorge Valdivia 🥵🔥🔥🔥



Si Valdivia encuentra algo me retiro del periodismo si no tiene que pedir perdón 🚬 pic.twitter.com/4zolodHYYU — PatoCasiDeLa🅱️ (@patocasidelaB) May 8, 2024

Sin embargo, eso no fue todo, ya que le envió un desafiante recado: "Generalmente las cosas más polémicas son replicadas por los medios. Es googlear, es googlear nomás, no es mucho más, Jorge Valdivia ¿Dónde? Y si lo encuentra, me retiro el periodismo. Si lo encuentra, me retiro del periodismo. Pero si no lo encuentra, me va a tener que pedir perdón", remató.

El contexto de la polémica, radica en la defensa del exvolante, ante las críticas que ha recibido el jugador de Colo Colo, ocasión en la cual cruzó conceptos con el periodista Sebastián Esnaola, quien le preguntó si se trataba del 'Pollo' Véliz, critico de jugadores como Arturo.

"No, es uno más. Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo y así vamos sumando", fue lo que dijo 'Maguinho', esta semana en ESPN Chile.