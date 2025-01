Buscan su salida: Director deportivo de Udinese confirma las intenciones de un préstamo para Damián Pizarro

Damián Pizarro es una de las jóvenes promesas chilenas que hay en extranjero, esto luego de que el delantero llegara al Udinese directamente desde Colo Colo, en donde comparte plantilla con un compatriota y leyenda del fútbol nacional como lo es Alexis Sánchez.

Lamentablemente no está siendo una buena temporada para el delantero y es que los pocos minutos que ha tenido en el Udinese empiezan a pasar la cuenta, y también se ve reflejado en la Selección Chilena en donde no ha podido tener un buen rendimiento en el Sudamericano Sub de la categoría, en donde estaba catalogado como un líder en el plantel. Desde Udinese ya empiezan a planificar el futuro del jugador chileno.

🇮🇹🔜 Damián Pizarro es oficialmente nuevo jugador del Udinese 👏



El mayor de los éxitos en tu primera aventura en el viejo continente, Damián ✈️🌍#SomosLaRoja pic.twitter.com/NBgnMGPSIZ — Selección Chilena (@LaRoja) July 2, 2024

Gianluca Nani, Director Deportivo de Udinese: "Hablaremos con él para entender si será necesaria una cesión".

Luego del partido del Udinese frente a la Roma, el director deportivo del Údine, Gianluca Nani, tuvo palabras para aclarar la situación de Damián Pizarro y su futuro en el equipo italiano, donde habló un poco de cuales son las opciones que barajan con el seleccionado nacional.

"Hablaremos con él para entender si será necesaria una cesión para que esté listo para la próxima temporada" esas fueron las palabras del entrenador, pero no todo son malas noticias para Damián Pizarro y es que el mismo técnico habla de que cuentan con él en el futuro y que "tiene un gran futuro por delante aquí en Údine".