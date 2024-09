Darío Osorio fue expulsado por infantil falta en el duelo del FC Midtjylland con Randers

Darío Osorio no tuvo una buena jornada en el fútbol danés. En el partido entre Randers y el FC Midtjylland, el chileno vio la tarjeta roja y se perdió el empate definitivo de su equipo.

En un partido que estaba se estaba poniendo cuesta arriba para el Midtjylland, Osorio además, dejó a su equipo con 10 hombres.

En una jugada que tuvo que dirimir el VAR, Osorio fue a disputar una pelota dividida en el mediocampo y el rival le ganó la posición, por lo que el chileno respondió con una patada sin balón.

El VAR revisó la jugada y el juez del partido le mostró la roja directa por la agresión a Norman Campbell.

Tras la expulsión, una de las cuentas más importantes de scouting de Europa, señaló que "Darío Osorio es un jugador maravilloso, pero necesita controlar su temperamento. Una tonta tarjeta roja".

"Sólo ha pasado un mes desde que estuvo cerca de recibir una tarjeta roja contra el Slovan Bratislava y fue reemplazado a pesar de, probablemente, ser el mejor jugador en el campo", agregó la cuenta de Danish Scout.

Dario Osorio is a wonderful player but he needs to sort out his temper. Silly red card.



Only a month since he was close to a red card vs. Slovan Bratislava and was subbed off early despite being arguably the best player on the field. pic.twitter.com/8dyWjXyfB7