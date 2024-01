Desde Europa aseguraron que Guillermo Maripán está muy cerca de Rennes

El zaguero chileno Guillermo Maripán, de buen presente en AS Mónaco, ha estado en la palestra del mercado de fichajes europeo, donde los últimos días se ha visto un fuerte interés de otro elenco de la Ligue 1.

Según informó el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano, el acuerdo se está cerrando en un movimiento permanente y se espera que el jugador viaje a finales de esta semana.

De esta manera, Maripán llegaría al cuadro "rojinegro" que marcha décimo en liga y deberán enfrentarse a AC Milan por dieciseisavos de final de Europa League.

El formado en Universidad Católica llegaría a su tercer club en Europa luego de su paso por Alavés de España y Mónaco de Francia.

