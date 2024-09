DT de Torino tuvo una decepción en relación al presente de Guillermo Maripán

El zaguero chileno Guillermo Maripán tuvo un amargo paso en esta reciente fecha FIFA de las Clasificatorias Sudamericanas al no sumar minutos junto a La Roja, hecho que tuvo reacciones en Torino, nuevo club del jugador.

El defensor nacional cambió de aires a fines de agosto pasado al moverse desde AS Mónaco hacia el elenco turinés, pero no ha podido estrenarse todavía en el fútbol italiano.

Sobre este panorama del formado en Universidad Católica, es que en el portal partidario del club Toro, aseguraron que el entrenador Paolo Vanoli quedó decepcionado por el hecho de que el central fuese suplente en los encuentros que la selección chilena disputó con Argentina y Bolivia.

El debut de Maripán en Torino deberá seguir esperando

La falta de minutos de Maripán estas últimas 3 semanas afectarían directamente a su estreno con la camiseta de Torino, puesto que en el citado medio indicaron además que el chileno quedará descartado de cara al compromiso entre con Lecce de este domingo 15 de septiembre.

Por lo tanto, se espera que Memo tenga chances de jugar por primera vez con el cuadro Granata el viernes 20 de septiembre, cuando se midan a Hellas Verona en la quinta fecha de la Serie A.