El Toluca de Claudio Baeza y Jean Meneses siguen avanzando en la Copa de la Liga de la Concacaf

Por la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa de la Liga de la Concaf el Toluca de Claudio Baeza y Jean Meneses chocó con el Houston Dynamo en el estadio Nemesio Diez, en México.

El exvolante de Colo Colo ingresó de titular en los “Diablos Rojos” que abrieron la cuenta en el minuto 39 del primer tiempo por medio de Ricardo Angulo, aunque el elenco estadounidense lograr la paridad dos minutos después con la conquista de Ezequiel Ponce.

En el segundo tiempo el defensa Micael, a los 62’, puso el 2-1 para el Houston, que obligó a Toluca a realizar varias modificaciones para ir en busca del empate, una de ellas fue el ingreso de Jean Meneses por el propio Baeza. Otro de los que entró fue Edgar López, que en el quinto minuto de adición logró la paridad, por lo que forzó los penales.

TOLUCA SIGUE CON VIDA!!! This one is headed to penalty kicks! 🤯 pic.twitter.com/WSNSMiC4on

En la tanda de penales ambos equipos extendieron el suspenso, hasta que en la cuarta ejecución de Houston, Lawrence Ennali desperdició su tiro, y una vez más Edgar López fue el encargado de convertirse en el héroe al convertir el tiro que le dio la victoria al Toluca por 5-4, con la que avanzaron a octavo de final.

¡EDGAR LOPEZ!@TolucaFC are moving on to the Round of 16!!! 📈#LeaguesCup2024 pic.twitter.com/7TQJXEFlW5