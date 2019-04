Erick Pulgar marcó dos goles y fue determinante en la goleada de Bologna ante Chievo Verona

El volante nacional Erick Pulgar fue genio y figura en la contundente victoria por 3-0 de su club Bologna frente a Chievo Verona, resultado que les permitió salir del descenso, en el cierre de la fecha 31 de la Serie A de Italia.

Tras un primer tiempo sin anotaciones, la primera aparición de Pulgar fue en los 65 minutos, cuando tras infracción sobre Roberto Soriano en el área del equipo rival, el chileno marcó su primera anotación del partido desde el punto penal, con una sólida definición.

No obstante, la actuación del criollo no se quedó ahí, ya que tres minutos más tarde, el juez del compromiso cobró una nueva pena máxima para el elenco local, la cual nuevamente cambió por gol el ex Universidad Católica, convirtiéndose en jugador determinante en el compromiso.

Luego del gran aporte del nacional en el marcador, la goleada la cerró el holandés Mitchell Dijks, quien anotó tras una interesante apariciópn ofensiva por la banda izquierda (89').

Ahora, Bologna, que se ubicó en el decimoséptimo lugar de la tabla con 30 puntos, dos por sobre los lugares de descenso, deberá preparar el duelo del próximo domingo ante Fiorentina, en busca de mantener su buena racha, que lop ha llevado a ganar cuatro de los últimos cinco partidos y con gran ayuda goleadora de Erick Pulgar, quien ha marcado en cino ocasiones en el mismo número de duelos.