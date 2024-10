Histórico jugador de Vasco da Gama destroza a Jean Meneses

Jean Meneses salió del Toluca de México para arribar al fútbol brasileño como flamante fichaje de Vasco da Gama. Sin embargo, el chileno no ha tenido un buen inicio con el equipo de Río de Janeiro siendo duramente criticado por Edmundo, histórico exjugador de Vasco.

Meneses dejó el Toluca y se unió a Vasco da Gama a mitad de año, pero su arranque en el fútbol brasileño ha sido difícil. En cuatro partidos, solo en una oportunidad lo hizo como titular, y peor aún, no ha marcado goles.

Edmundo, ícono del club y ex jugador de la selección brasileña, no ha escatimado en críticas hacia el chileno. "Vinieron dos fichajes que me parecieron horribles y gastaron 20 millones de reales... Jean David (Meneses) y Maxime. Estoy fuera, no tengo opinión".

MENESES CHEGOU NO RIO! ✈️



O jogador Jean Meneses, acabou de desembarcar no aeroporto internacional do Galeão, e essas foram as primeiras palavras do atleta, como novo profissional do Vasco.



📲: entrevista completa em nosso canal no YouTube : https://t.co/7sxhgAPgK7#vasco… pic.twitter.com/Jns1ZL2UZY — BTB SPORTS (@BTBSPORTSOFICI) August 23, 2024

¿En qué posición del Brasileirao se encuentra Vasco da Gama?

Vasco da Gama se encuentra en el décimo lugar del Brasileirao, con 37 puntos. Lejos de la cima, que ocupa Botafogo con 61, el equipo también lucha contra la amenaza del descenso, acumulando cinco partidos sin victorias.

El próximo reto de Meneses y su equipo será enfrentarse a Cuiabá este jueves 24 de octubre a las 19:30 horas, un partido crucial para cambiar su suerte en el campeonato.