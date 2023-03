Ibai Llanos se interesó en Nicolás Castillo para incorporarlo a la Kings League

El popular streamer español Ibai Llanos se hizo viral por un llamativo momento en su canal de Twitch, en el que se volcó a buscar algún nuevo jugador para su equipo Porcinos FC en la revolucionaria Kings League. Uno de los nombres por los que mostró interés fue el chileno Nicolás Castillo, quien se encuentra libre desde hace algunos meses tras su salida de Necaxa en 2022.

Durante una transmisión, Llanos comenzó a barajar candidatos para potenciar a su elenco, que este viernes jugará los play-offs de la competición establecida por Gerard Piqué y algunos otros streamers de renombre.

"Este chico está sin equipo y tuvo una temporada en la liga mexicana que no paró de hacer goles, hace dos temporada metió 20 en primera", manifestó con sorpresa el español.

Su entusiasmo eso sí se vio frenado por los comentarios de los internautas, que le advirtieron del actual presente del formado en Universidad Católica. "No he hablado con él, solamente vi que es muy bueno y hace muchos goles. Ha estado jugando hace muy poco en México, pero no sé si está lesionado", respondió.

- El interés de Ibai Llanos por Nicolás Castillo: