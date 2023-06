Igor Lichnovsky: Una de las cosas que me mueve en el fútbol es volver a la U

El defensa nacional Igor Lichnovsky, quien recientemente fue campeón del Torneo de Clausura de la Liga MX con Tigres UANL, aseguró que uno de sus anhelos es volver a jugar en Universidad de Chile.

"Una de las cosas que me mueven hoy en el fútbol es volver a la U", señaló el zaguero en El Mercurio, añadiendo que "vi el partido con O'Higgins por Copa Chile. Lo veo como hincha, no cometo el error de meterme más allá. Me encargo de hacer el asado, de ver los partidos, ir al estadio cuando puedo, alentar. No opino de cosas internas".

En relación a la mencionada corona en México, Lichnovsky expresó: "Fue un proceso súper intenso en cuanto a cambios, manejo de emociones, estrés y rendimiento. Los campeones no solo se hacen en de la cancha".

El exseleccionado criollo fue noticia en las últimas horas, ya que su nombre fue ofrecido a Inter Miami, de acuerdo a la prensa "azteca".