Jeisson Vargas sufre un frustrado paso a Europa y se quedaría sin club para el segundo semestre

Jeisson Vargas, el volante chileno que en sus inicios tuvo una prometedora carrera, se enfrenta a un gran dilema tras su fallido fichaje con el FK Zeljeznicar de Bosnia y Herzegovina. Sin un club y con el mercado de pases casi cerrado, el futuro de Vargas es bastante incierto.

Vargas dejó Huachipato para fichar por el Zeljeznicar, pero el acuerdo se rompió por problemas burocráticos. Ahora está sin equipo, justo cuando el mercado de pases está casi cerrado en la mayoría de países.

El fichaje de Jeisson Vargas por el Zelzejničar se frustró pese a que el volante viajó a entrenar con el club. Lo confirmó Ćorić, entrenador del club, aduciendo problemas administrativos. Vargas se encuentra como jugador libre de vuelta en Chile.

Jesson Vargas se estaría quedando sin jugar en el segundo semestre

El volante chileno, que tuvo una corta etapa en Huachipato con solo 139 minutos jugados, ya no está en los planes del club bosnio. El entrenador Denis Coric confirmó que el fichaje no se concretará: "No está con nosotros y no estará con nosotros, por problemas con los papeles. Ya lo hemos cerrado".

Jeisson, que antes fue una promesa en Universidad Católica, ha tenido problemas para desarrollar con regularidad su carrera. En su paso por Unión La Calera y la U, no logró afianzarse y tuvo problemas con los entrenadores.

¿Qué opciones tiene Jeisson Vargas para poder tener continuidad?

Con el mercado de pases cerrado en Chile, Vargas no puede regresar al país. Sin embargo, aún tiene opciones en ligas europeas como Grecia, Rusia, y Turquía, así como en México, donde el mercado sigue abierto.