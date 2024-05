Jordhy Thompson le respondió a la ministra Orellana por volver a apuntarlo

El delantero nacional Jordhy Thompson le respondió a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, por apuntarlo nuevamente a raíz del caso de violencia de género que vivió con su expareja Camila Sepúlveda, que lo llevó a ser formalizado y estar en la cárcel por femicidio frustrado.

La jefa de cartera señaló hace unos días que "al parecer se siguen haciendo oídos sordos del problema estructural que representa la violencia contra las mujeres", esto a raíz de que el técnico de la selección chilena Ricardo Gareca dijera que "son problemas personales que no invadimos", ante un posible llamado a La Roja.

La respuesta de Jordhy Thompson

El ariete formado en Colo Colo, que actualmente milita en Orenburg de Rusia, sostuvo en diálogo con La Tercera: "La ministra Orellana tiene razón en hablar de esto, está haciendo su trabajo, pero todas las personas merecemos una oportunidad para volver a hacer las cosas bien, para cambiar".

🗣️ #LTSábado | Jordhy Thompson: “La ministra Orellana tiene razón en hablar, está haciendo su trabajo, pero todos merecemos una oportunidad”https://t.co/ukovZB93fZ pic.twitter.com/x5DAdNOg9W — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) May 25, 2024

Sobre el hecho de VIF, señaló que le marcó su carrera: "Pero la verdad es que hice un mea culpa frente a todo lo que ocurrió... Acá estamos, intentando hacer lo correcto, no estoy apurado en lo que pueda ocurrir con mi carrera en el futuro y así alcanzar mis objetivos".

"Fueron momentos complicados, pero ahora estoy enfocado en el fútbol. Sinceramente, estoy tratando de hacer las cosas bien. El tema judicial ya lo verá mi abogado", añadió.

Thompson asegura no tener ansiedad con la selección chilena

Sobre la selección chilena expresó que se le abre el apetito, pero que: "No me quiero apurar, voy paso a paso. Acá en Rusia me he sentido súper bien y tengo que seguir. Para ser sincero, no estoy conforme con mi rendimiento acá en Rusia. Siento que puedo dar mucho más. Si llega una convocatoria para la Selección, obviamente que será un buen paso para mí, pero no estoy apurado. A quién no le gustaría estar. Si hago las cosas bien, la nominación llegará sola".

"La verdad es que me escribieron algunos profes de la selección, me pidieron el pasaporte y videos de los últimos seis partidos. Se los envié y en eso quedamos", agregó.

Ricardo Gareca desmintió haber tenido una conversación con Jordhy Thompson para una posible convocatoria a la selección chilena



"Sí estuvo evaluado en el aspecto futbolístico, que es lo que me compete a mí", declaró el DT.



Dtalles en este link 👉https://t.co/xe7Kkaibu4 pic.twitter.com/5YENy0qNab — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 24, 2024

"Anímicamente igual me puso bien porque eso quiere decir que me están viendo, por algo me pidieron todo eso. Me pone feliz y muy tranquilo a la vez", sentenció sobre el tema.

Este sábado Orenburg busca salvarse del descenso, pero Jordhy no juega

Acerca de su presente en el club, dijo: "Ahora tenemos el último partido. Si lo ganamos puede ser que nos quedemos en la máxima categoría... Me desgarré y no podré jugar".

A partir de las 09:30 horas (13:30 GMT) Orenburg enfrenta a Spartak Moscú en el cierre de la liga rusa, en un duelo en que necesita ganar para salvarse del descenso, mientras que un empate o una derrota lo deja con opciones de jugar un play-off por la permanencia.