La agenda de los chilenos por el mundo para el último fin de semana de julio

Mientras algunos torneos como el mexicano y el argentino ya comenzaron, los futbolistas chilenos que militan en Europa siguen afrontando sus desafíos de pretemporada.

Ságado 27 de julio

Amistosos internacionales

Kobe vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 05:00 horas.

Yokohama vs. Manchester City (Claudio Bravo), 06:30 horas.

Fulham vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 10:00 horas.

Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco) vs. Eibar (Fabián Orellana), 11:00 horas.

Udinese (Francisco Sierralta) vs. Borussia Dortmund, 11:00 horas.

Albacete vs. Alavés (Guillermo Maripán), 13:00 horas.

Liga mexicana

León (Jean Meneses) vs. América (Nicolás Castillo), 20:00 horas.

Cruz Azul (Igor Lichnovsky) vs. Toluca, 22:00 horas.

Major League Soccer

FC Dallas (Pablo Aránguiz) vs. Real Salt Lake, 20:00 horas

Houston Dynamo (José Bizama) vs. Seattle Sounders, 20:00 horas.

San Jose Earthquakes vs. Colorado Rapids (Diego Rubio), 22:00 horas.

Domingo 28 de julio

Amistosos internacionales

Werder Bremen vs. Eibar (Fabián orellana), 05:00 horas.

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Heracles, 09:00 horas.

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Vitesse, 11:00 horas.

Superliga argentina

Estudiantes (Gonzalo Jara y Juan Fuentes) vs. Aldosivi, 10:00 horas.

Talleres vs. Vélez (Pablo Galdames), 14:30 horas.

Defensa y Justicia vs. Independiente (Pablo Hernández y Francisco Silva), 16:45 horas.

Boca Juniors (Brandon Cortés) vs. Huracán, 19:00 horas.

Liga mexicana

Pumas (Felipe Mora y Martín Rodríguez) vs. Necaxa (Juan Delgado, Felipe Gallegos, Claudio Baeza, Pedro Campos y Martín Lara), 13:00 horas.

Santos Laguna vs. Juárez (Angelo Sagal), 19:45 horas.

Chivas vs. Tigres (Eduardo Vargas), 20:00 horas.

Liga uruguaya

Fénix vs. Montevideo Wanderers (Christian Bravo), 14:00 horas.

Juventud (Gonzalo Reyes) vs. Boston River, 14:00 horas.

Brasileirao

Flamengo vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 15:00 horas.

Fortaleza vs. Corinthians (Angelo Araos), 18:00 horas.

Liga boliviana

Jorge Wilstermann vs. Always Ready (Raúl Olivares), 17:15 horas.

Liga colombiana

Independiente Medellín vs. Junior (Matías Fernández), 20:30 horas.

Lunes 29 de julio

Amistosos internacionales

Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco) vs. Apollon Larissa, 12:00 horas.

Schalke 04 vs. Bologna (Erick Pulgar), 12:00 horas.

Superliga argentina

Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Alfonso Parot), 20:10 horas.