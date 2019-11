La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior para este fin de semana

Este fin de semana, los futbolistas chilenos que militan en el extranjero tendrán una nueva posibilidad en sus respectivas ligas de demostrar sus capacidades y ser protagonistas.

Revisa la agenda de los futbolistas chilenos en el exterior:

Viernes 29 de noviembre

Liga argentina

Racing Club (Marcelo Díaz, Eugenio Mena, Gabriel Arias) vs. Defensa y Justicia, 21:10 horas.

Sábado 30 de noviembre

Segunda división alemana

St. Pauli vs. Hannover 96 (Miiko Albornoz), 09:00 horas.

Liga inglesa

Newcastle vs. Manchester City (Claudio Bravo), 09:30 horas.

Chelsea vs. West Ham (Manuel Pellegrini), 12:00 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Ankaragucu, 11:30 horas.

Goztepe vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 14:00 horas.

Liga española

Real Sociedad vs. Eibar (Fabián Orellana), 12:00 horas.

Liga alemana

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 14:30 horas.

Liga italiana

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Lecce, 16:45 horas.

Liga argentina

Estudiantes de La Plata (Gonzalo Jara y Juan Fuentes) vs. Atlético Tucumán, 17:35 horas.

Newell's vs. River Plate (Paulo Díaz), vs. 21:45 horas.

Liga brasileña

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. Internacional, 19:00 horas.

Liga mexicana

León (Jean Meneses) vs. Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar), 22:00 horas.

Querétaro vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Claudio Baeza y Juan Delgado), 00:05 horas.

Domingo 1 de diciembre

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez, lesionado) vs. Spal, 11:00 horas.

Lazio vs. Udinese (Francisco Sierralta), 11:00 horas.

Napoli vs. Bologna (Gary Medel), 14:00 horas.

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 17:00 horas.

Liga francesa

AS Mónaco (Guillermo Maripán) vs. París Saint-Germain, 17:00 horas.

Liga uruguaya

Montevideo Wanderers (Christian Bravo) vs. Cerro CA, 17:00 horas.

Liga argentina

Vélez Sarsfield (Pablo Galdames) vs. Colón, 19:40 horas.

Aldosivi vs. Independiente (Pedro Pablo Hernández) vs. 21:45 horas.

Liga mexicana

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Monterrey, 22:00 horas.

Tigres UANL (Eduardo Vargas) vs. América (Nicolás Castillo), 00:00 horas.

Lunes 2 de diciembre

Liga turca

Besiktas (Enzo Roco) vs. Kayserispor, 14:00 horas.