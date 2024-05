Flamengo de Erick Pulgar se estrenó con un triunfo en la Copa Brasil

En Brasil aprovecharon esta semana de receso en la Libertadores y, dentro de su apretado calendario, siempre lleno de partidos, la destinaron a la Copa Brasil.

Flamengo de Erick Pulgar, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión, derrotó como local por 1-0 al Amazonas, en su estreno en esta competencia, con el solitario gol de Pedro a los 20 del primer tiempo.

La revancha de esta llave se disputará el 22 de mayo, aunque previamente Flamengo deberá jugar ante el Bragantino por el Brasileirao. Luego de lo cual viajará a Chile para su partido de la Copa Liberadores frente a Palestino del próximo martes 7 de mayo a las 20:00 horas (00:00 GMT).

Por ahora el Grupo E es liderado por Bolívar con nueve puntos, le sigue Flamengo con cuatro, tres para Palestino y el colista es Millonarios con uno. Por lo que este enfrentamiento es de rivales directos que buscan el paso a los octavos de final de la Copa.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gol de Pedro, Flamengo vence o primeiro jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. A partida de volta é no próximo dia 22, em Manaus.#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/eQoCP4Lze8