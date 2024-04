¡Alerta en Palestino y La Roja! Flamengo dio a conocer los alcances de la lesión que sufrió Erick Pulgar

El volante chileno Erick Pulgar que salió lesionado este fin de semana en el encuentro ante Botafogo por la cuarta fecha del Brasileirao estará al menos dos semanas fuera de las canchas, según informó su Club, Flamengo.

El conjunto de Río de Janeiro entregó un parte médico en el que señala que el volante chileno sufrió un esguince en el tobillo izquierdo e inició el tratamiento de rigor en el departamento médico del club.

Los plazos de recuperación de este tipo de dolencias serían de al menos dos semanas, por lo que el antofagastino quedaría descartado para el duelo del conjunto carioca de este fin de semana ante Bragantino.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Arrascaeta e Erick passaram por exames nesta segunda-feira (29). Arrascaeta foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa direita. Já Erick teve a entorse confirmada no tornozelo esquerdo. Os dois iniciaram…