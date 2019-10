La agenda de los futbolistas chilenos en el exterior

Nueva semana de octubre y los chilenos en el exterior siguen viendo acción en sus respectivas ligas locales, copas y torneos internacionales, con partidos trascedentales en la lcuha de sus clubes por seguir avanzando.

Revisa la agenda completa de los chilenos en el exterior:



Lunes 21 de octubre

Liga argentina

Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Gonzalo Jara y Juan Fuentes), 19:30 horas.

Liga brasileña

Botafogo (Leonardo Valencia) vs. CSA, 20:00 horas.

Martes 22 de octubre

Champions League

Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 13:55 horas.

Manchester City (Claudio Bravo) vs. Atalanta, 16:00 horas.

Copa MX

Veracruz (Bryan Carrasco) vs. Alebrijes Oaxaca, 21:00 horas.

Correcaminos UAT vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 23:00 horas.

Dorados vs. Necaxa (Claudio Baeza, Juan Delgado y Felipe Gallegos), 23:00 horas.

Copa Libertadores

Boca Juniors vs. River Plate (Paulo Díaz), 21:30 horas.

Miércoles 23 de octubre

Champions League

Slavia Praga vs. FC Barcelona (Arturo Vidal), 16:00 horas.

Inter de Milán (Alexis Sánchez, lesionado) vs. Borussia Dortmund, 16:00 horas.

Jueves 24 de octubre

Europa League

Besiktas (Enzo Roco) vs. Sporting Braga, 13:55 horas.

Liga colombiana

Alianza Petrolera vs. Junior de Barranquilla (Matías Fernández), 20:30 horas.

Viernes 25 de octubre

Liga francesa

Nantes vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 15:45 horas.

Liga argentina

Independiente (Pablo Hernández, lesionado) vs. Lanús, 17:10 horas.

Liga mexicana

Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. Santos Laguna (Diego Valdés), 21:00 horas.

Atlas (Lorenzo Reyes) vs. Necaxa (Claudio Baeza, Juan Delgado y Felipe Gallegos), 23:00 horas.

Tijuana vs. Veracruz (Bryan Carrasco), 23:06 horas.