Lawrence Vigouroux tendrá una nueva oportunidad en el fútbol inglés

El arquero chileno Lawrence Vigouroux tendrá una nueva oportunidad de demostrarse en el fútbol inglés, al ser anunciado este martes como nuevo refuerzo de un club que buscará el ascenso a la Premier League.

El guardameta de 30 años estuvo en Burnley la última temporada, pero no sumó ningún solo minuto e una campaña en la que su equipo terminó perdiendo rápidamente la categoría.

Ante ello, Vigouroux vio la luz para vestir la camiseta de otro elenco con tradición en Inglaterra y esta jornada fue oficializado como fichaje de Swansea City, equipo que también competirá en la Championship, la segunda categoría inglesa.

"Swansea City ha fichado al portero Lawrence Vigouroux del Burnley por una cantidad no revelada, sujeta a autorización internacional. El portero de 30 años firma un contrato de dos años con los Swans, con la opción de un año adicional hasta 2027, y llevará la camiseta número 22", describió el conjunto que juega en Inglaterra pese a ser originario de Gales.

Absolutely delighted to be joining a massive club in @SwansOfficial. 🦢



Can’t wait to get started and I’m looking forward to the upcoming season! #YJB #LV22 pic.twitter.com/6WUGvpKO8q