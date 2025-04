Lo declararon transferible: el tormentoso presente de Diego Valdés en el América

Diego Valdés ha tenido una temporada para el olvido en el América. El delantero chileno era una pieza inamovible en las Águilas, sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo terreno debido a las lesiones. Si bien fue desde la partida en el último partido de su equipo, en lo que va de torneo solo ha sumado dos titularidades.

En dieciséis jornadas de la Liga MX, el seleccionado nacional ha participado en once duelos, dos como titular y nueve ingresando desde la banca. Con ello, suma 357 minutos, en los cuales no ha podido marcar. Por esto no fuese suficiente, el atacante sufrió un desgarro en la caída frente a Monterrey el pasado miércoles.

El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un desgarro del aductor largo izquierdo y Diego Valdés un desgarro del aductor medio derecho.



Cada vez más lejos del América

Esta situación hizo que desde América tomaran una categórica determinación con Diego Valdés. Y es que las Águilas habrían decidido dejar partir al futbolista nacional en el próximo mercado de pases.

“Diego Valdés estará nuevamente en el mercado. Es decir, no cuenta más en planes para el siguiente torneo. Es el futbolista con mejor salario, le queda todavía un año de contrato a partir del verano, hasta el 30 de junio del 2026”, detalló el periodista León Lecanda de ESPN México.

El comunicador, además, dio a conocer que Tigres y Toluca estarían interesados en quedarse con el atacante nacional, cuya valorización es cercana a los 4 millones de dólares.

Si bien su última temporada no ha sido la esperada, los Diego Valdés en América son positivos. El seleccionado nacional ha disputado un total de 135 partidos, anotado 38 goles y aportado con 30 asistencias. Además, suma tres títulos de la Liga MX, una Copa de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.