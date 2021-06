Luis Rojas: Me gusta la liga italiana y siento que podría tener más oportunidades en la Serie B

El volante chileno Luis Rojas, ex Universidad de Chile y que actualmente milita en Crotone, aseguró que espera tener más oportunidades en la Serie B luego del descenso de su equipo en la última temporada.

"Me gusta la liga italiana y siento que podría tener más oportunidades en la Serie B, ponerme a punto para estar al cien con el equipo. Subir a Serie A nuevamente y mantenernos, esa es la idea", expresó en entrevista con Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre su adaptación en la liga, el jugador de 19 años dijo que "fue un cambio brusco. Empecé a entrenar al tiro con el equipo, el primer cambio que noté fue el ritmo. Lo que más noté fue la velocidad de juego.

"Yo creo que lo más difícil fue adaptarme en el nivel táctico, eso fue lo que más me costó pero ya lo estoy aprendiendo. Eso me gusta porque me voy volviendo mucho mejor jugador y ayudo al equipo", añadió.

Consultado por la posición en la que más se acomoda, afirmó que "me he sentido mucho más cómodo jugando de volante, de mediapunta, ahí tengo más espacio. Me gusta tener el balóm y me siento mucho más cómodo.

Por último, sobre una eventual convocatoria a la Roja en un futuro dijo que "me ilusiona ser llamado a la selección, para mí es súper importante. Me llena de orgullo y el hecho de estar ahí me encanta, me ilusiona mucho".