Mónaco y los hinchas elogiaron al "guerrero" Maripán tras su actuación en Europa League

Guillermo Maripán se exigió al máximo y fue decisivo en el triunfo en el triunfo como visitante de Mónaco sobre Bayer Leverkusen en los play-offs de la Europa League, rendimiento que le valió loas por parte del mundo blanquirrojo.

El chileno tuvo una lesión muscular en la recta final, cuando no quedaban cambios, pero de todas formas se mantuvo firme en la zaga, e incluso despejó un balón clave en la agonía.

La propia escuadra monegasca lo calificó como "guerrero", elogio que fue seguido por las réplicas de los hinchas, que pasaron desde "el jefe de la defensa" a resaltar su "mentalidad de campeón".

REVISA LOS MENSAJES PARA ALABAR A "MEMO":

Il a gagné un totem d’immunité hier soir…!!

C un bonhomme !!



Par contre Minamino c pas possible…

Et Ben Seghir a loupé son match.