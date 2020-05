Nicolás Castillo: La UC es el amor de mi vida, me encantaría volver y demostrar el cariño

El atacante nacional Nicolás Castillo, quien está en proceso de rehabilitación tras una grave trombosis en su pierna derecha, recordó su paso por Universidad Católica y aseguró que espera volver para demostrar su afecto por el club.

Castillo, quien entregó detalles de su recuperación también, habló con ESPN Nexo y dijo que "nunca voy a transar Universidad Católica porque es el equipo de mi vida, el amor de mi vida. Me encantaría volver y demostrarle el amor que uno le tiene".

"Con el mejor volante que me he entendido es con Diego Buonanotte. Cuando él llegó yo había sido goleador ya y me dediqué a hacer otras cosas. Prefería habilitar a un compañero que hacer un gol. Igualmente salí goleador aunque no lo busqué", añadió

Junto con esto, recordó a sus compañeros de la selección chilena y dijo que "Claudio Bravo es un arquero histórico y que ha marcado historia con la selección y Gary Medel también marcó historia con la selección, nunca habían sido campeones de América, y ellos lo logró dos veces".

Finalmente, recordó su paso por Pumas, asegurando que es un club que "le tengo mucho cariño y respeto" y recordó una anécdota con su actual DT Miguel "Piojo" Herrera", quien además le mandó un saludo, cuando Castillo le gritó que le regalaran la copa, tras un polémico arbitraje en un duelo entre ellos.