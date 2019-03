Nicolás Castillo tras su actuación ante Chivas: Salí enojado porque no estoy en buen nivel

El delantero nacional Nicolás Castillo de América fue autocrítico tras su actuación ante Chivas de Guadalajara por la Copa México, asegurando que no está en buen nivel.

"No estoy precipitado, salí enojado porque no estoy en buen nivel, pero me toca correr, presionar al rival y crear espacio para mis compañeros, que los están aprovechando muy bien", dijo a la prensa tras el encuentro en que fue sustituido a los 60 minutos.

Más allá de eso, Castillo aseguró que debe "seguir trabajando y esforzándose porque las cosas van a llegar y esperemos que lleguen lo antes posible. Hay que demostrarlo y terminarlo con goles".

Se espera que el atacante de América aparezca este jueves en la nómina de la selección chilena para los amistosos ante México y Estados Unidos.