Paulo Díaz le cumplió el sueño a los hinchas de River Plate: Ahora es argentino

No sólo la renovación de Paulo Díaz en River Plate fue la buena noticia que celebraron los dirigentes del cuadro trasandino. El avance en las conversaciones con el representante de Iker Muniain, exseleccionado español que ganó la Copa del Rey con el Athletic Club, también involucró al defensor chileno.

Y es que después de varias semanas de trámites, finalmente Paulo Díaz recibió la naturalización argentina y liberó un cupo de extranjero en el cuadro de Núñez. Y es que el defensor está al otro lado de la cordillera desde 2016, aunque con una pequeña ventana de cuando estuvo en Arabia Saudita.

¿Paulo Díaz podría dejar de jugar por Chile?

"Argentina le abrió las puertas. Él ama a River. Mi nieto Agustín, también. Ya lleva cinco años y le quedan tres años y medio más de contrato. Aparte, no tendría por qué haber un tema con que se nacionalice o no. No veo el problema. Va a seguir jugando por Chile, eso está más que claro", aseguró su padre, Ítalo Díaz en conversación con La Tercera.

Tal como lo menciona su padre, la naturalización de Díaz no generará ningún inconveniente para la Selección Chilena. El defensor central podrá seguir jugando por La Roja y tampoco tiene posibilidades de jugar por Argentina, pues el ex Colo Colo ya ha defendido a Chile desde que es mayor de edad.

La ayuda para River Plate

Paulo Díaz liberó un cupo de extranjero en River, y el equipo Millonario tenía ocupadas las seis plazas que le permite la AFA. Por lo que ahora Martín Demichelis podrá incluir en la plantilla a los otros cinco jugadores extranjeros, pues siempre tenía que dejar a uno fuera.

Por otro lado, lo de Paulo Díaz ayuda para cumplir un anhelo del club: el vicepresidente del club de la banda sangre se reunió con el representante de Iker Muniain en Madrid, y por ahora informan que esta cita fue el primer acercamiento formal para que el ídolo del Athletic cumpla su sueño de jugar en River Plate.