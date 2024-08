River Plate dio una respuesta ante la posible llegada de Rodrigo Echeverría como refuerzo

Rodrigo Echeverría, el talentoso mediocampista chileno que la rompe en el cuadro de Huracán, el líder de la liga argentina, ha estado en los últimos días vinculado a una posible llegada a River Plate tras la lesión de un jugador, pero finalmente el presidente del cuadro 'millonario' zanjó la discusión.

Echeverría ha sido el nombre del momento en el mercado de fichajes, con rumores que lo conectaban con Boca Juniors, Racing Club y, más recientemente, River. La última especulación surgió después de la lesión del volante Rodrigo Aliendro.

Aliendro sufrió una luxación en su hombro izquierdo, similar a la que ya tuvo en 2023. Aunque no necesitará cirugía, estará fuera de las canchas por un tiempo, con inmovilización y rehabilitación que podrían durar cerca de dos meses.

El presidente de River Plate se refirió al caso de Rodrigo Echeverría

Pese a los rumores, River Plate ha desmentido el interés en Echeverría. Jorge Brito, presidente del club, aclaró que: "En este momento no hay ninguna negociación" y aseguró que: "No hubo ningún llamado por Echeverría, por lo menos a mí no me consta".

Jorge Brito hablando en #EquipoF por @ESPNArgentina sobre la posibilidad de sumar algún refuerzo más de aqui al cierre del mercado de pases. pic.twitter.com/WNLKtTshK0 — Nicolas Distasio (@DistasioNicolas) August 28, 2024

Desde Huracán, también se desmintió cualquier comunicación con River Plate sobre Echeverría. El mánager del club argentino, Daniel Vega, confirmó que no hubo contacto, "Nadie de River se comunicó con Huracán por Echeverría. Es falso".

Mientras tanto, Echeverría sigue enfocado en su equipo, líder en el fútbol argentino, y pronto se unirá a los trabajos de la Selección Chilena para los partidos de Eliminatorias contra Argentina y Bolivia.