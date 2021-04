Sebastián Vegas fue expulsado en la derrota de Monterrey ante Tigres en el Clásico Regiomontano

El chileno Sebastián Vegas fue titular, pero vio la tarjeta roja en los descuentos, en la derrota por 2-1 de Monterrey contra Tigres UANL, de visita en el Estadio Universitario, por la fecha 16 del Torneo de Clausura mexicano.

Vegas se fue expulsado en los 90+2' por doble amarilla, luego de empujar al francés André-Pierre Gignac, y crear un momento muy tenso en el compromiso, donde terminaron encarándose varios jugadores. De hecho, seis minutos más tarde Rafael Carioca vio también la roja en los locales.

The entire play that resulted in Sebastián Vegas' red card