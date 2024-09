Víctor Dávila sueña con convertirse en leyenda del Club América

Al seleccionado chileno Víctor Dávila le bastaron 13 minutos para comenzar a justificar su fichaje en el Club América ya que entró en el complemento y amplió la ventaja de su equipo ante Atlas en su debut con la camiseta de las “Águilas”.

En entrevista para ESPN, el ex jugador del CSKA Moscú habló sobre sus expectativas de llegar al conjunto del América, dónde espera hacerse ayudar al equipo dónde también militan Diego Valdés e Igor Lichnovsky.

"La gente habla, los medios hacen su trabajo y yo sé que vengo y es a formar mi historia, vengo a acoplarme a un equipo de grandes jugadores, donde debo estar al cien por ciento en cada partido, a disposición del entrenador y aprovechar mi oportunidad cuando entre. Tengo claro a lo que vengo al América y es a ganar títulos, no a llenar nombres, ni llenar la boca de la gente. Vengo a hacer mi trabajo y espero que más adelante pueda llenar al club de más títulos”, aseveró.

EL COLOR. Sumando y avanzando. 🦅



¡VAMOS JUNTOS, SIGAMOS FUERTES! 💪 pic.twitter.com/3ns0TqbRgJ — Club América (@ClubAmerica) September 19, 2024

Víctor Dávila aseguró que “llegar a un club así es dar un paso adelante y una responsabilidad enorme”, ya que la exigencia natural del América es conseguir campeonatos “si no se dan resultados será llamado fracaso”.

El seleccionado nacional espera poner su nombre junto a otros compatriotas que han vestido la camiseta de las Águilas como Carlos Reinoso, Iván Zamorano, entre otros.

“Me ilusiona hacer lo de mis compatriotas anteriormente, lo que hace Diego Valdés e Igor (Lichnovsky). Para mí aún referentes y me gustaría poner mi nombre en el Club América. Cualquier jugador que llega sabe que tendrá la responsabilidad más grande. Me gusta mucho el desafío. Siento que puedo asumir esta oportunidad y no tengo miedo”, declaró.

El ex jugador del CSKA de Moscú está consciente de la responsabilidad de defender la camiseta del equipo que es considerado el más popular de México.

“Creo que al llegar acá uno siempre espera ser leyenda y salir por la puerta grande, aprovechar la oportunidad de hacer lo que hicieron otros compatriotas. Es un club donde pelear títulos y para llegar a ser como ellos es peleando esa oportunidad. Como lo dije antes. Club América se rige por ganar títulos. Como jugador nos gusta ganar títulos. Me gustó mucho y sé que pelearemos títulos, la responsabilidad es ganar. Espero hacer mi nombre grande en el club, la liga y cumplir con las expectativas”, cerró.