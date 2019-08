West Ham anunció como refuerzo a joven zaguero central portugués

West Ham United, cuadro que dirige el entrenador nacional Manuel Pellegrini, sorprendió este martes al anunciar la incorporación del joven defensor central portugués Gonçalo Cardoso, lo que aleja las posibilidades del chileno Guillermo Maripán de llegar al equipo.

Cardoso, quien llegó proveniente de Boavista, es una de las promesas futbolísticas de su país, razón por la que los "Hammers" se hicieron inmediatamente de su carta a cambio de tres millones de euros, asegurándolo con un contrato por cinco temporadas, con la opción de sumar una más.

Según informaron desde Inglaterra, el elenco del ingeniero, quien pujó hasta estos últimos días por Maripán, consideró finalmente que el valor de 9,5 millones de euros por la carta del chileno es excesivo para las condiciones del club, por lo que decidieron buscar alternativas y Cardoso calzó perfecto.

Esto, sumado a que el mercado de fichajes se cerrará inéditamente este jueves en aquel país, hace que la llegada del chileno sea muy improbable en el equipo londinense, por lo que deberá buscar otro destino, si es que quiere marcharse de Alavés.

West Ham debuta este sábado a las 07:30 horas (11:30 GMT) en la Premier League ante Manchester City de Claudio Bravo.

We are delighted to announce the signing of 18-year-old Portuguese defender Gonçalo Cardoso on a five-year contract with an option to extend for a further year #WelcomeCardosohttps://t.co/VBXtZshpHd