Christiane Endler: Me he cuestionado venir a jugar por Chile debido a la falta de seriedad y compromiso

La arquera Christiane Endler, capitana de la selección chilena y figura en Olympique de Lyon en Francia, habló sobre su continuidad en la Roja y señaló que sus dudas se deben a la falta de "seriedad y compromiso" de la ANFP con el fútbol femenino.

"Me he cuestionado venir a jugar por Chile, debido a la falta de seriedad y compromiso en los proyectos del fútbol chileno. Por ejemplo, la ANFP nunca se ha comunicado conmigo para informarse de cómo se trabaja en las ligas en Europa. No ha habido interés de los dirigentes en buscar herramientas de mejoría para nuestro fútbol", declaró Endler en entrevista con Prensa Fútbol.

La mejor arquera del mundo en 2022 también lanzó dardos a la dirigencia de la ANFP al señalar que "tiene que haber una mejor gestión con gente que este involucrada en el fútbol femenino chileno. Una persona que tenga la convicción de hacer crecer la disciplina y no que esté por obligación en el mando".

También habló sobre el futuro técnico que debe tener la selección: "El nuevo DT de Chile necesita experiencia, un proyecto claro y mucha experiencia en el rubro para saber sobrellevar a la selección, conocer cómo se trabaja en el mundo en el fútbol femenino internacional, saber cómo enfrentar a los rivales y tener un plan de acción para llevarlo a cabo".

"Hemos perdido mucho tiempo de preparación. Nos quedamos atrás en relación a Latinoamérica. Hemos perdido tiempo de amistosos y trabajo. Espero que venga una persona seria y con carácter. La persona que asuma en el puesto tiene que elegir a las jugadoras que estén pasando por su mejor nivel en la actualidad y por el aporte que pueden hacer", sentenció.