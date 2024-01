Endler quedó fuera de la terna a mejor arquera de FIFPro en el 2023

Christiane Endler quedó fuera de la terna para el galardón de mejor arquera del mundo para el Sindicato Internacional de Futbolistas, FIFPro, cortando así una racha de tres años consecutivos en que la portera de Olympique de Lyon estuvo presente.

Las porteras finalistas son Mackenzie Arnold (West Ham United), Mary Earps (Manchester United) y Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Las nominaciones al once ideal femenino fueron votadas por las propias jugadoras que conforman el Sindicato, conformado por unas seis mil representantes en total.

La FIFA y FIFPro anunciarán el once ideal mundial el próximo lunes 15 de enero en la ceremonia de entrega de los premios The Best en Londres.

Finalistas FIFPRO femenino:

· Porteras:

Mackenzie Arnold (AUS/West Ham United)

Mary Earps (ING/Manchester United)

Alyssa Naeher (EE.UU./Chicago Red Stars).

· Defensas:

Lucy Bronze (ING/Barcelona)

Olga Carmona (ESP/Real Madrid)

Alex Greenwood (ING/Manchester City)

Amanda Ilestedt (SUE/Paris Saint-Germain/Arsenal)

Ashley Lawrence (CAN/Paris Saint-Germain/Chelsea)

María León (ESP/Barcelona, España)

Irene Paredes (ESP/Barcelona, España).

· Centrocampistas:

Aitana Bonmatí (ESP/Barcelona, España)

Claudia Pina (ESP/Barcelona)

Fridolina Rolfo (SUE/Barcelona)

Georgia Stanway (ING/Bayern Munich)

Ella Toone (ING/Manchester United)

Keira Walsh (ING/Barcelona).

· Delanteras: