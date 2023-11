Ministra Orellana defendió a Tiane Endler: Es la mejor y el mundo lo sabe, una pena que Chile no

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, respaldó a Christiane Endler y cuestionó a quienes criticaron a la arquera tras el sorpresivo anuncio de su retiro de la selección, justo después de ganar la semifinal panamericana ante Estados Unidos en Santiago 2023.

"Gracias Tiane. Anuncia su retiro de nuestra selección sabiendo que llegamos a una medalla que, de cualquier forma no podrá recibir. Personalmente, me deja un sabor amargo luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble luego de un mal partido", publicó Orellana en su Instagram.

En la misma línea, lamentó la postura de "jugadores históricos" que cuestionaron el nivel de Endler como la mejor arquera del mundo.

"Es la mejor y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no. Leo asombrada comentarios que dicen 'individualista', gente que, a verdaderos princesos, que no dudan en privilegiar fechas FIFAS o escándalos por encima de su selección, no les dicen nada".

"Para Tiane Endler sólo gratitud, respeto y un cariño que seguirá creciendo con cada paso que siga dando en su carrera estelar", añadió Orellana.

La ministra también dedicó palabras de apoyo a Antonia Canales, quien tampoco pudo quedarse a jugar por Chile en la final por el oro en los Panamericanos.

"No merece toda la presión que está viviendo por una mala gestión que no previó una tercera arquera ante una fecha que no es FIFA", aseveró.

La Roja femenina jugará ante México por el oro de Santiago 2023 el viernes, a las 20:00 horas (23:00 GMT), en un partido donde el equipo no contará con arqueras, tras la partida de Endler y Orellana de regreso a Europa para sumarse a sus equipos.