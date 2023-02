Tiane Endler vio frustrado su intento de volver a ganar el premio The Best a mejor arquera

La capitana de la selección chilena, Christiane Endler, no pudo reeditar el premio The Best a la mejor arquera del mundo, cetro que perdió este lunes en París con la inglesa de Manchester United Mary Earps.

La chilena de Olympique de Lyon llegaba con la estatuilla de 20121 a cuestas y con el título de la Champions League femenina en su palmarés de la última temporada, lo que la hacía parecer gran merecedora, pese a que no tuvo su mejor versión en la Copa América con la selección chilena y tampoco tuvo éxito en el repechaje con Haití.

No obstante, en las votaciones se impuso Earps, quien arribaba con la corona de la Eurocopa femenina en sus vitrinas con las "Tres Leonas", lo que terminó pesando a su favor.

She's at the top of her game. 🧤



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

También en el camino quedó la alemana de Chelsea Ann-Katrin Berger.