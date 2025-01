Claudio Borghi pone fin a su larga etapa en TNT Sports

Un bombazo televisivo fue el que se dio a conocer este miércoles y que involucró directamente al otrora campeón del mundo y director técnico, Claudio Borghi.

En la edición de esta jornada en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, sorprendió la noticia de que Borghi dejará la señal deportiva tras casi seis años, donde trabajó como comentarista en las transmisiones de partidos y también panelista del mencionado programa.

La noticia se dio a conocer sobre el cierre de TST, y luego en las redes sociales de TNT Sports también se sumaron al mensaje de despedida hacia el Bichi. "Luego de años de fútbol, risas, análisis y entretención, Claudio Borghi se despide de nuestro canal y sólo tenemos palabras de cariño y agradecimiento. Gracias por todo, campeón del mundo".

⚽❤🫂 ¡Gracias por todo, Bichi querido!



Luego de años de fútbol, risas, análisis y entretención, Claudio Borghi se despide de #TNTSports y sólo tenemos palabras de cariño y agradecimiento.



¡Gracias por todo, Campeón del Mundo! pic.twitter.com/Rt7YJGVdzz — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 15, 2025

Los motivos de la salida de Borghi de TNT Sports

Luego de un par de discursos hacia su persona, como los de su compañero Manuel de Tezanos, Borghi se encargó de entregar las razones de su salida de la señal televisiva.

"Son etapas de la vida que se van quemando y hay que hacer otras cosas. No se llegó a acuerdo con el canal y como tengo vacaciones acumuladas hace dos años, me voy antes", explicó el ex técnico de Colo Colo y La Roja, entre otros.

Así mismo, remarcó que: "No hubo pelea, sólo una parte contractual en la que no llegamos a acuerdo. Listo".